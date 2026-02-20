Milano 9:10
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 19 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6.836. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 6.884,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6.933,1.


