Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 24 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario dell'S&P 500 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6.500,3. Prima resistenza a 6.618,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6.444,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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