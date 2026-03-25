Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 24 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario dell'S&P 500 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6.500,3. Prima resistenza a 6.618,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6.444,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)