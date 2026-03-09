Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Composto ribasso per il maggiore indice americano, in flessione dell'1,33% sui valori precedenti.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.692,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.834,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.645,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)