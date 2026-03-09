Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:33
24.636 -0,03%
Dow Jones 19:33
47.144 -0,75%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

Composto ribasso per il maggiore indice americano, in flessione dell'1,33% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.692,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.834,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.645,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
