Francoforte: andamento sostenuto per Krones

primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti

Krones

Krones

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 3,36%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 133,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 136,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 132.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)