Francoforte: andamento sostenuto per Krones

(Teleborsa) - Scambia in profit il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che lievita del 3,36%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Krones rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Krones segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 133,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 136,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 132.

