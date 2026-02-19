Milano 14:08
Francoforte: prevalgono le vendite su Krones

(Teleborsa) - Retrocede molto il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Krones, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Krones rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 141,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 131,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 151,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
