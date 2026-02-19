Francoforte: prevalgono le vendite su Krones

(Teleborsa) - Retrocede molto il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Krones
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Krones
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 141,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 131,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 151,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)