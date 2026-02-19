Francoforte: prevalgono le vendite su Krones

primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,84%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 141,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 131,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 151,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)