Milano 10:59
45.354 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:59
10.197 +0,42%
Francoforte 10:59
24.542 -1,13%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
Avanza la compagnia elettronica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
