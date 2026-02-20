Nuove sanzioni in Spagna per eDreams: Ryanair attacca il Ministro Bustinduy

Ryanair

(Teleborsa) -ha accolto con favore la conferma di nuoveinflitte ada parte dell'per violazioni della legge sui consumatori. Questo provvedimento segue azioni analoghe intraprese da altre autorità regionali spagnole, tra cui quella di Madrid, che ha sanzionato il portale percommesse tra il 2023 e il 2025.Le sanzioni spagnole si aggiungono a una crescente pressione normativa in tutta. In, il Tribunale Regionale di Amburgo ha giudicato ripetutamente "ingannevole" la visualizzazione dei prezzi della piattaforma. In, lo scorso 4 febbraio, l'AGCM ha inflitto una multa diper pratiche relative all'abbonamento Prime, definendole "manipolatorie" e "deceptive". Secondo l'autorità italiana, i consumatori visualizzavano prezzi Prime superiori a quelli per i non abbonati nella quasi totalità dei casi, mentre documenti interni di eDreams promuovevano l'uso della "psicologia inversa" per incrementare le sottoscrizioni."Queste ulteriori sanzioni da parte delle autorità regionali spagnole per la tutela dei consumatori si aggiungono al crescente numero di riscontri europei sulle pratiche tariffarie 'ingannevoli' e contrarie ai consumatori di eDreams. Insieme alle ripetute sentenze dei tribunali di Amburgo, secondo cui l'esposizione dei prezzi di eDreams è 'fuorviante', e alla sanzione di 9 milioni di euro dell'AGCM per le pratiche 'manipolatorie' di Prime, il messaggio è chiaro: i consumatori meritano trasparenza", ha dichiarato il Chief Marketing Officer di Ryanair,"Nel frattempo, l'inutilesi rifiuta di fare alcunché per proteggere migliaia di consumatori spagnoli da queste pratiche anti-consumatore – ha attaccato Brady –. Chiediamo nuovamente aie alle autorità per la tutela dei consumatori di agire con urgenza per proteggere i cittadini in tutta Europa, insistendo sulladei prezzi delle OTA (agenzie di viaggio online), in linea con gli standard di trasparenza applicati da tutti i partner OTA approvati da Ryanair".