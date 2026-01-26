Milano
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 18.00
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi produzione Spagna (YoY) in dicembre
Prezzi produzione Spagna (YoY) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
26 gennaio 2026 - 09.45
Spagna,
Prezzi produzione in dicembre su base annuale (YoY) -3%
, in calo rispetto al precedente -2,5%.
Argomenti trattati
Spagna
(19)
