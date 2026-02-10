Milano 17:35
Trasporto aereo, accordo tra Ryanair e CFM per i motori 737

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Ryanair ha sottoscritto un accordo pluriennale con CFM (joint venture tra l’americana GE Aerospace e la francese Safran Aircraft Engines) per dare corso a un programma di manutenzione dei motori dei propri aeromobili B737 Ryanair, che prevede l’apertura di due centri specializzati in Europa a partire dal 2029.

La compagnia aerea irlandese acquisterà da CFM tutti i pezzi di ricambio degli oltre 2.000 motori della propria flotta, sia Cfm56-7B che Leap-1B, di cui sono equipaggiati i modelli Boeing 737 NG e Max, per un valore annuo di oltre un miliardo di dollari.
