Trasporto aereo, accordo tra Ryanair e CFM per i motori 737

(Teleborsa) - Ryanair
ha sottoscritto un accordo pluriennale con CFM
(joint venture tra l’americana GE Aerospace e la francese Safran Aircraft Engines) per dare corso a un programma di manutenzione dei motori
dei propri aeromobili B737 Ryanair
, che prevede l’apertura di due centri specializzati in Europa
a partire dal 2029.
La compagnia aerea irlandese acquisterà da CFM tutti i pezzi di ricambio
degli oltre 2.000 motori della propria flotta, sia Cfm56-7B che Leap-1B, di cui sono equipaggiati i modelli Boeing 737 NG e Max, per un valore annuo di oltre un miliardo di dollari.