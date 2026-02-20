Piazza Affari: exploit di Moncler

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda nota per i piumini
, che tratta in rialzo del 10,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Moncler
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 54,62 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56,48. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 53,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)