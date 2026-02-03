Milano 16:47
46.340 +0,73%
Nasdaq 16:47
25.455 -1,10%
Dow Jones 16:47
49.442 +0,07%
Londra 16:47
10.298 -0,42%
Francoforte 16:47
24.771 -0,11%

Piazza Affari: calo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Moncler
Si muove verso il basso l'azienda nota per i piumini, con una flessione dell'1,88%.
Condividi
```