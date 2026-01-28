Milano 12:13
Piazza Affari: scambi negativi per Moncler

Piazza Affari: scambi negativi per Moncler
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda nota per i piumini, che tratta con una perdita del 3,24%.

La tendenza ad una settimana di Moncler è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,53 Euro con area di resistenza individuata a quota 48,58. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
