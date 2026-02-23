Milano 9:44
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,44%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13.927,7, mentre il primo supporto è stimato a 13.723,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.131,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
