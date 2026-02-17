Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Seduta moderatamente positiva per l'indice svizzero, che ha chiuso in rialzo a 13.656.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.701,9 e primo supporto individuato a 13.564,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.839,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)