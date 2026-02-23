Milano 9:49
Londra: sviluppi positivi per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ottima performance per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che scambia in rialzo del 5,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7908 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8414. Il peggioramento di JD Sports Fashion è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,7585.

