Londra: performance negativa per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che presenta una flessione del 2,60%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di JD Sports Fashion
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, JD Sports Fashion
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8641 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,834. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8942.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)