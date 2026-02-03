Londra: performance negativa per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

FTSE 100

JD Sports Fashion

principale indice della Borsa di Londra

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,60%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8641 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,834. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8942.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)