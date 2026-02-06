Milano 10:13
45.616 -0,45%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:13
10.290 -0,19%
Francoforte 10:13
24.511 +0,08%

Parigi: sviluppi positivi per Vinci

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: sviluppi positivi per Vinci
Seduta decisamente positiva per il gruppo industriale francese, che tratta in rialzo del 6,47%.
Condividi
```