Milano
10:13
45.616
-0,45%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
10:13
10.290
-0,19%
Francoforte
10:13
24.511
+0,08%
Parigi: sviluppi positivi per Vinci
Parigi: sviluppi positivi per Vinci
Migliori e peggiori
,
In breve
06 febbraio 2026 - 09.50
Seduta decisamente positiva per il
gruppo industriale francese
, che tratta in rialzo del 6,47%.
Titoli e Indici
Vinci
+5,90%
