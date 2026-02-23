New York: rosso per American Express

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il famoso gruppo delle carte di credito
, con una flessione del 3,64%.
Il trend di American Express
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo del gruppo delle carte di credito
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 341,9 USD. Supporto visto a quota 329,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 354,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)