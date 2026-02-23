New York: scambi al rialzo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dei beni di largo consumo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Procter & Gamble
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,48%, rispetto a -1,23% dell'indice americano
).
Le implicazioni di breve periodo della big di Cincinnati
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 165,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 161,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 169,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)