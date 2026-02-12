Antitrust avvia istruttoria su Procter & Gamble per pubblicità ingannevole

(Teleborsa) - L’Antitrust
ha avviato un’istruttoria
per pratiche commerciali scorrette nei confronti della società Procter & Gamble,
per la campagna promozionale
dell’epilatore Braun Skin i-Expert
a luce pulsata.
Tale campagna, infatti è stata incentrata sull’efficacia e sulla durata
dei risultati d’uso del dispositivo. Tuttavia, l’Autorità, ha ritenuto che i messaggi promozionali
diffusi su diversi canali di comunicazione (spot televisivi, social media, pagina web dedicata, materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale), utilizzando il claim “libera da peli per due anni”
(o similari), enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia
del dispositivo, che inoltre non sarebbe adeguatamente dimostrata.