Antitrust avvia istruttoria su Procter & Gamble per pubblicità ingannevole

(Teleborsa) - L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette nei confronti della società Procter & Gamble, per la campagna promozionale dell’epilatore Braun Skin i-Expert a luce pulsata.

Tale campagna, infatti è stata incentrata sull’efficacia e sulla durata dei risultati d’uso del dispositivo. Tuttavia, l’Autorità, ha ritenuto che i messaggi promozionali diffusi su diversi canali di comunicazione (spot televisivi, social media, pagina web dedicata, materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale), utilizzando il claim “libera da peli per due anni” (o similari), enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia del dispositivo, che inoltre non sarebbe adeguatamente dimostrata.
