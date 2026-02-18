New York: rosso per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei beni di largo consumo
, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Procter & Gamble
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big di Cincinnati
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Procter & Gamble
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 158,1 USD. Primo supporto a 154,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 153,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)