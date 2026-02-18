Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:48
24.879 +0,72%
Dow Jones 20:48
49.622 +0,18%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: rosso per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei beni di largo consumo, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Procter & Gamble rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big di Cincinnati. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Procter & Gamble evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 158,1 USD. Primo supporto a 154,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 153,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
