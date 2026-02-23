New York: Zscaler in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che mostra un -10,08%.
La tendenza ad una settimana di Zscaler
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Zscaler
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 138,8 USD con area di resistenza individuata a quota 153,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 133,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)