Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:41
24.908 -1,66%
Dow Jones 18:41
49.291 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Vola a New York Zscaler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,32%.

Lo scenario su base settimanale di Zscaler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Zscaler ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 167,2 USD. Supporto a 157,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 176,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
