Vola a New York Zscaler

(Teleborsa) - Grande giornata per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,32%.
Lo scenario su base settimanale di Zscaler
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Zscaler
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 167,2 USD. Supporto a 157,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 176,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)