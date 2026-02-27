Zscaler scambia in rosso a New York

gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,14%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 148,9 USD. Supporto visto a quota 140,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 157,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)