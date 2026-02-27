Zscaler scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Zscaler
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 148,9 USD. Supporto visto a quota 140,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 157,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)