PALLADIUM del 22/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio

Discesa moderata per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 22 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.690,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.805,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.920,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)