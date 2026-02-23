Milano 9:50
PALLADIUM del 22/02/2026

PALLADIUM del 22/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio

Discesa moderata per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 22 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.690,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.805,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.920,3.


