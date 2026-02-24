Milano 23-feb
46.699 0,00%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 23-feb
10.685 0,00%
Francoforte 23-feb
24.992 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,17%

SSE a 4.129,78 punti

