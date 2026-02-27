Milano
Venerdì 27 Febbraio 2026
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,19%
SSE a 4.139,53 punti
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 06.08
Indice SSE -0,19% a quota 4.139,53 all'apertura pomeridiana.
