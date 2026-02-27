Milano 26-feb
47.426 0,00%
Nasdaq 26-feb
25.034 -1,16%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 26-feb
10.847 0,00%
Francoforte 26-feb
25.289 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,19%

SSE a 4.139,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,19%
Indice SSE -0,19% a quota 4.139,53 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```