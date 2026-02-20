Milano 11:09
46.246 +0,99%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:09
10.704 +0,72%
Francoforte 11:09
25.121 +0,31%

Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,77%.
