Milano 17:08
46.605 -0,20%
Nasdaq 17:08
24.958 +1,01%
Dow Jones 17:08
49.197 +0,81%
Londra 17:08
10.690 +0,05%
Francoforte 17:08
25.002 +0,04%

New York: in bella mostra Keysight Technologies

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra Keysight Technologies
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi di misurazione elettronica, che scambia in rialzo del 22,65%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Keysight Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Keysight Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 321,4 USD e primo supporto individuato a 259,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 383.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```