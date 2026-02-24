New York: in bella mostra Keysight Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi di misurazione elettronica
, che scambia in rialzo del 22,65%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Keysight Technologies
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Keysight Technologies
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 321,4 USD e primo supporto individuato a 259,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 383.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)