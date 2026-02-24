Keysight Technologies in rally grazie ai conti e alla guidance

Keysight Technologies

produttore di sistemi di misurazione elettronica

S&P-500

Keysight Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva perche tratta in rialzo del 22,37%, dopo aver ha presentato risultati finanziari per il primo trimestre superiori alle attese e ha fornito una solida guidance per il secondo trimestre.Il produttore di apparecchiature elettroniche prevede per ilcompresi tra 1,69 miliardi e 1,71 miliardi di dollari, ben oltre gli 1,51 miliardi di dollari stimati dagli analisti. Gli utili rettificati per azione sono attesi nel range 2,27-2,33 dollari, rispetto alle stime di 1,91 dollari per azione.Keysight ha superato le previsioni su ricavi e utili relativi alconclusosi il 31 gennaio: i ricavi sono pari a 1,6 miliardi di dollari, superiori agli 1,54 miliardi del consensus, mentre l'utile rettificato per azione è stato di 2,17 dollari (stime: 2 dollari per azione).L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 323,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 258. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 389.