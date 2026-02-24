Keysight Technologies in rally grazie ai conti e alla guidance

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Keysight Technologies
che tratta in rialzo del 22,37%, dopo aver ha presentato risultati finanziari per il primo trimestre superiori alle attese e ha fornito una solida guidance per il secondo trimestre.
Il produttore di apparecchiature elettroniche prevede per il secondo trimestre ricavi
compresi tra 1,69 miliardi e 1,71 miliardi di dollari, ben oltre gli 1,51 miliardi di dollari stimati dagli analisti. Gli utili rettificati per azione sono attesi nel range 2,27-2,33 dollari, rispetto alle stime di 1,91 dollari per azione.
Keysight ha superato le previsioni su ricavi e utili relativi al primo trimestre
conclusosi il 31 gennaio: i ricavi sono pari a 1,6 miliardi di dollari, superiori agli 1,54 miliardi del consensus, mentre l'utile rettificato per azione è stato di 2,17 dollari (stime: 2 dollari per azione).
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del produttore di sistemi di misurazione elettronica
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Keysight Technologies
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 323,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 258. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 389.