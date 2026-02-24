Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:45
24.984 +1,11%
Dow Jones 19:45
49.287 +0,99%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Keysight Technologies in rally grazie ai conti e alla guidance

Finanza
Keysight Technologies in rally grazie ai conti e alla guidance
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Keysight Technologies che tratta in rialzo del 22,37%, dopo aver ha presentato risultati finanziari per il primo trimestre superiori alle attese e ha fornito una solida guidance per il secondo trimestre.

Il produttore di apparecchiature elettroniche prevede per il secondo trimestre ricavi compresi tra 1,69 miliardi e 1,71 miliardi di dollari, ben oltre gli 1,51 miliardi di dollari stimati dagli analisti. Gli utili rettificati per azione sono attesi nel range 2,27-2,33 dollari, rispetto alle stime di 1,91 dollari per azione.

Keysight ha superato le previsioni su ricavi e utili relativi al primo trimestre conclusosi il 31 gennaio: i ricavi sono pari a 1,6 miliardi di dollari, superiori agli 1,54 miliardi del consensus, mentre l'utile rettificato per azione è stato di 2,17 dollari (stime: 2 dollari per azione).

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del produttore di sistemi di misurazione elettronica più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Keysight Technologies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 323,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 258. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 389.
Condividi
```