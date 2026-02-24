Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:46
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:46
49.277 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: in perdita CVS Health

Migliori e peggiori
New York: in perdita CVS Health
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti e servizi sanitari, che esibisce una perdita secca del 3,81% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di CVS Health è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di CVS Health suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 72,34 USD con tetto rappresentato dall'area 76,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
