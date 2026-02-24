New York: in perdita CVS Health

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti e servizi sanitari
, che esibisce una perdita secca del 3,81% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di CVS Health
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di CVS Health
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 72,34 USD con tetto rappresentato dall'area 76,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,61.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)