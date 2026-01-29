CVS Group passa dall'AIM al Main Market della Borsa di Londra

(Teleborsa) - CVS Group
, fornitore di servizi veterinari con attività nel Regno Unito e in Australia, è passato dall'AIM al Main Market
of the London Stock Exchange
.
Il Gruppo gestisce attualmente circa 470 ambulatori veterinari
nei suoi due territori, inclusi ospedali di riferimento specializzati e sedi dedicate con reperibilità fuori orario. Oltre alla divisione principale degli ambulatori veterinari, CVSG gestisce laboratori (che forniscono servizi diagnostici a CVSG e a terzi) e un'attività di vendita al dettaglio online. Il Gruppo impiega circa 8.900 dipendenti
, tra cui circa 2.500 veterinari e circa 3.300 infermieri e assistenti alla cura dei pazienti.
"Questa iniziativa riflette la nostra fiducia nel futuro del Gruppo e il nostro impegno a creare valore a lungo termine per tutti gli stakeholder - ha commentato David Wilton, presidente
di CVS Group - Ciò garantirà l'accesso a un pool di capitali più ampio
per una più ampia gamma di investitori, offrirà il potenziale per l'inclusione negli indici e un miglioramento della liquidità di trading, e migliorerà il nostro profilo aziendale, posizionando CVS per la prossima fase di crescita".