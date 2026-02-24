Milano
17:35
46.652
-0,10%
Nasdaq
22:00
24.977
+1,09%
Dow Jones
22:02
49.175
+0,76%
Londra
17:35
10.681
-0,04%
Francoforte
17:35
24.986
-0,02%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 22.26
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per Centene
New York: performance negativa per Centene
Migliori e peggiori
,
In breve
24 febbraio 2026 - 20.00
Composto ribasso per l'
azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, in flessione del 3,09% sui valori precedenti.
Condividi
Titoli e Indici
Centene
-3,18%
