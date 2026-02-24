New York: andamento negativo per Centene

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Centene
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +0,8% dell'indice del basket statunitense
).
Le tendenza di medio periodo di Centene
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 43,54 USD. Supporto stimato a 41,11. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 45,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)