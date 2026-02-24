New York: andamento negativo per Centene

azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria

S&P-500

Centene

indice del basket statunitense

Centene

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +0,8% dell').Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 43,54 USD. Supporto stimato a 41,11. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 45,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)