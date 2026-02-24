New York: risultato positivo per IBM

"Big Blue"

Dow Jones

IBM

indice americano

azienda di Armonk

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,72%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 224,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 237. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 218,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)