New York: scambi al rialzo per IBM

"Big Blue"

Dow Jones

IBM

indice americano

azienda di Armonk

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 231,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 236,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 229,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)