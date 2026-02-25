Milano 16:27
Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per IBM
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la "Big Blue", in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di IBM rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico dell'azienda di Armonk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 231,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 236,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 229,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
