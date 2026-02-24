New York: scambi negativi per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

indice dei titoli tecnologici USA

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,00%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 283,3 USD. Primo supporto visto a 267,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 259,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)