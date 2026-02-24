Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 22:00
24.977 +1,09%
Dow Jones 22:02
49.175 +0,76%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: scambi negativi per Western Digital

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che si occupa di archiviazione dei dati, con una flessione del 2,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 283,3 USD. Primo supporto visto a 267,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 259,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
