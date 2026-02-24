New York: scambi negativi per Western Digital

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che si occupa di archiviazione dei dati
, con una flessione del 2,00%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 283,3 USD. Primo supporto visto a 267,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 259,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)