Milano 17:10
46.627 -0,16%
Nasdaq 17:10
24.956 +1,00%
Dow Jones 17:10
49.197 +0,81%
Londra 17:10
10.694 +0,09%
Francoforte 17:10
25.009 +0,07%

New York: si concentrano le vendite su DexCom

Ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che presenta una flessione del 2,44%.
