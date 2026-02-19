Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:24
24.832 -0,27%
Dow Jones 18:24
49.440 -0,45%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions

Composto ribasso per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, in flessione del 3,46% sui valori precedenti.
