Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 19:37
25.288 +1,24%
Dow Jones 19:37
49.446 +0,55%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Cambi: euro a 184,615 yen alle 19:30

Euro a 184,615 sullo yen alle 19:30.
