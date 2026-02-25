Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.716,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.764,5, mentre il primo supporto è stimato a 1.668,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)