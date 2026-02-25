Francoforte: positiva la giornata per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili
, con un rialzo del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Siemens Energy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 170,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 168,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 172,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)