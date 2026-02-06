Milano 13:42
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,51%, rispetto a +1,4% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Siemens Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Siemens Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 151 Euro. Primo supporto a 147. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 144,5.

