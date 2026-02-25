Milano 9:52
47.040 +0,83%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:52
10.761 +0,76%
25.042 +0,22%

Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy
Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili, che lievita dell'1,99%.
Condividi
```