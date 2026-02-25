Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:02
25.280 +1,21%
Dow Jones 18:02
49.426 +0,51%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: netto calo registrato da Lennar Corporation

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Lennar Corporation
(Teleborsa) - Retrocede molto il costruttore statunitense di case, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,61%.

L'andamento di Lennar Corporation nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lennar Corporation, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 114,9 USD. Primo supporto visto a 107. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 104,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```