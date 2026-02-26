Milano 13:47
Londra: risultato positivo per Haleon
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che avanza bene del 2,96%.

Lo scenario su base settimanale di Haleon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Haleon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,817 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,946. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,743.

