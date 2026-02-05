Milano
Londra: risultato positivo per Experian
,
In breve
05 febbraio 2026 - 09.50
Seduta positiva per la
società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che avanza bene del 2,59%.
Experian
+3,34%
