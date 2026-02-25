Milano
9:55
47.064
+0,88%
Nasdaq
24-feb
24.977
0,00%
Dow Jones
24-feb
49.175
+0,76%
Londra
9:55
10.766
+0,80%
Francoforte
9:55
25.037
+0,20%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 10.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: si concentrano le vendite su Haleon
Londra: si concentrano le vendite su Haleon
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 09.50
Rosso per l'
azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici
, che sta segnando un calo del 3,55%.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento negativo per Haleon
Londra: si concentrano le vendite su Anglo American
Londra: si concentrano le vendite su GSK
Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group
Titoli e Indici
Haleon
-3,38%
Altre notizie
Londra: si concentrano le vendite su Melrose Industries
Londra: si concentrano le vendite su London Stock Exchange Group
Londra: calo per DCC
Londra: spinge in avanti DCC
Londra: si concentrano le vendite su Sage
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto oil italiano
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto