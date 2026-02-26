New York: movimento negativo per Nvidia

(Teleborsa) - Pressione sul chipmaker
, che tratta con una perdita del 3,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nvidia
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della società di chip
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 192,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 186,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 198,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)