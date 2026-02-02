Milano 17:35
New York: movimento negativo per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il chipmaker, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.

Il movimento di Nvidia, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 188 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 186,5. L'equilibrata forza rialzista della società di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 189,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
